টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগে রাখার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগে বহাল রাখার দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ অবরোধ করেছে ছাত্র-জনতা। এতে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে যমুনা সেতুর গোল চত্বর এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে সোয়া ১২টার দিকে অবরোধ তুলে নেয় অবরোধকারীরা।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, টাঙ্গাইল জেলাকে ঢাকা বিভাগ থেকে বাদ দিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্ভুক্তি করার প্রস্তাব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ফুসে উঠতে থাকে টাঙ্গাইলের মানুষ। এ জেলাকে ঢাকা বিভাগের রাখার দাবিতে বেলা ১১টার দিকে মহাসড়কের গোল চত্বর এলাকায় অবস্থা নেয়। এসময় তারা মহাসড়ক অবরোধ করে। এর ফলে সড়কের সব যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে সোয়া ১২টার দিকে অবরোধ তুলে নেয় অবরোধকারীরা।

এসময় আন্দোলনকারীরা বলেন, ২০১৫ সালে আন্দোলন করেছিলাম। এবারও টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগে রাখার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছি। আশা করছি সরকার টাঙ্গাইল জেলাকে ঢাকা বিভাগে রাখবে।

ভূঞাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে তারা কর্মসূচি পালন করে। কোনো বিশৃঙ্খলা করেনি। পরে আমাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয়ে।

এ বিষয়ে ভূঞাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহবুব হাসান বলেন, তাদের দাবিতে আমরাও একমত। তবে টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগের স্থানান্তরের কোনো প্রজ্ঞাপন আমরা পাইনি।

