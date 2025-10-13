টাঙ্গাইল-৭
হারানো আসনে জিততে চায় বিএনপি, আশাবাদী জামায়াত-গণঅধিকার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনে রাজনীতির মাঠে সরব হয়ে উঠেছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা। এ আসন থেকে বিএনপির একাধিক প্রার্থী থাকলেও জামায়াত ও গণঅধিকার পরিষদের একক প্রার্থী প্রচারণা চালাচ্ছেন। বিগত নির্বাচনে এ আসনে আওয়ামী লীগ ৭ বার, বিএনপি ৪ বার ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী ১ বার জয়লাভ করেছেন।
স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে এই আসন থেকে ফজলুর রহমান খান ফারুক (আওয়ামী লীগ), ১৯৭৯ সালে শাহ্ মোস্তানজিদুল হক খিজির (বিএনপি), ১৯৮৬ সালে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (জাতীয় পার্টি), ১৯৯১ সালে খন্দকার বদরউদ্দিন (বিএনপি), ১৯৯৬ সালে আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী (বিএনপি) এবং ২০০১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটানা আওয়ামী লীগের প্রার্থী একাব্বর হোসেন এমপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একাব্বর হোসেন ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে মারা যান। পরে আসনটিতে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে উপনির্বাচন হয়। এতে এফবিসিসিআই পরিচালক ও প্রয়াত টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলুর রহমান খান ফারুকের ছেলে খান আহমেদ শুভ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। শুভ ২০২৪ সালের দ্বাদশ সংদস নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে বিজয়ী হন।
আরও পড়ুন
আব্দুর রাজ্জাকের আসন পেতে মরিয়া বিএনপি-জামায়াত
বিএনপিতে আছে পিন্টু, চমক দেখাতে চায় জামায়াত-গণঅধিকার
১টি পৌরসভা ও ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসন গঠিত। এ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৯৭ জন। নিবন্ধিত নতুন ভোটার ১৫ হাজার ১৪০ জন।
গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মির্জাপুরের রাজনৈতিক চিত্র একেবারেই বদলে যায়। উপজেলা আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতারা আত্মগোপনে আছেন।
এদিকে বর্তমানে মির্জাপুরে প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকায় উঠান বৈঠক, মৃত ও বিয়েবাড়িতে উপস্থিতি, পাড়া-মহল্লায় গণসংযোগ চালাচ্ছেন বিএনপি ও জামায়াতের নেতারা। তারা সব ধর্মের মানুষের বাড়িতে গিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও এলাকাজুড়ে পোস্টারিং, ব্যানার-প্ল্যাকার্ডও শোভা পাচ্ছে।
এ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মাঠে প্রচারণা চালাচ্ছেন দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিশুবিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী, সহ-সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ সোহরার, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক দিপু হায়দার খান এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস ও মির্জাপুর উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সালাম খান। তারা মনোনয়ন পেলে হারানো আসন পুনরুদ্ধার করার আশা প্রকাশ করেছেন।
আরও পড়ুন
কারাগারে লতিফ সিদ্দিকী, ভোটের মাঠে বিএনপি-জামায়াত
আসন পুনরুদ্ধারে মরিয়া বিএনপি, চেষ্টায় জামায়াতও
জামায়াতের একক প্রার্থী হিসেবে জেলা শিক্ষা বিষয়ক সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল্লাহ তালুকদার প্রচারণা চালচ্ছেন।
এছাড়া দলের মনোনয়ন পেয়ে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রেীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন প্রচারণা চালচ্ছেন।
খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আবু তাহের তালুকদার দলীয় মনোনয়ন পেলেও তার তেমন কোনো কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়নি।
বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী জাগো নিউজকে বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান দায়িত্ব নির্বাচন করা। আমরা সেই প্রস্তুতি এরইমধ্যে গ্রহণ করেছি। জনগণের মধ্যেও নির্বাচনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা নির্বাচনের সব কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি। বিগত সময়ে আমার বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। অনেক জুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে। আমি আশাবাদী সব বিবেচনায় দল আমাকে মনোয়ন দেবে।’
আরও পড়ুন
বিএনপিতে বিভক্তি, জামায়াতসহ অন্য দলে একক প্রার্থী
জিততে মরিয়া বিএনপি, মাঠে জামায়াত, প্রতীকের অপেক্ষায় এনসিপি
বিএনপির আরেক মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুস সালাম খান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা পূরণ নিয়ে কাজ করবো।’
এদিকে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল্লাহ তালুকদার জাগো নিউজকে বলেন, ‘একক প্রার্থী হিসেবে আমি নির্বাচনের প্রচারণা চালাচ্ছি। আমরা দিনরাত মানুষের কল্যাণ্যের জন্য কাজ করছি। বিগত সময়ে এলাকার অনেক উন্নয়ন হয়নি। উন্নয়নের নামে লুটপাট ও দুর্নীতি করা হয়েছে। আমাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ নতুন কিছু আশা করছে। সে হিসেবে আশা করছি সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমি বিজয়ী হবো।’
গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি মির্জাপুরবাসীকে একটি মডেল মির্জাপুর উপহার দিতে চাই। দল আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে। বিগত সময়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। তরুণ প্রার্থী হিসেবে ভোটারদের মন জয় করতে পেরেছি। আমি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সবাইকে চমক দেখাতে চাই।’
এমএএএন/এফএ/এমএমএআর/জিকেএস