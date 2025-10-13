শরীয়তপুর
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ কেনায় ৫ জনের জরিমানা
শরীয়তপুরের জাজিরায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ কেনার সময় পাঁচজনকে আটক করেছে উপজেলা প্রশাসন। পরে প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার কাজীর মোড়, পৈলান মোল্লা কান্দি, বড়কান্দি এলাকায় নদীর পাড়ে অভিযান পরিচালনা করে তাদের মাছসহ আটক করা হয়।
উপজেলা প্রশাসন জানায়, মা ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২ দিন বিভিন্ন নদ নদীতে ইলিশমাছ ধরা, বিক্রি, পরিবহন, মজুদ করায় সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। যা ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে বলবৎ থাকবে আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কিছু অসাধু জেলে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে জাজিরার পদ্মা নদীতে মাছ শিকার করে তা নদীর পাড়ে বিক্রি করে আসছিল। তাদের ঠেকাতে সোমবার সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাবেরী রায়ের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে কাজীর মোড়, পৈলান মোল্লা কান্দি, বড়কান্দি এলাকা থেকে ২০ কেজি ইলিশসহ পাঁচজন ক্রেতাকে আটক করা হয়। এ সময় প্রশাসনের টের পেয়ে অসাধু জেলেরা পালিয়ে যায়। তবে তাদের কিছু জাল নদীর পাড় থেকে জব্দ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও আটক প্রত্যেককে পাঁচ হাজার করে ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেয়া হয়।
এ ব্যাপারে জাজিরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাবেরী রায় বলেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ মাছ কেনায় পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। পরে তাদের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এছাড়াও তাদের থেকে জব্দকরা মাছ দুটি এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে।
বিধান মজুমদার অনি/আরএইচ/জিকেএস