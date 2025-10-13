  2. দেশজুড়ে

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্রির সময় ২ মণ ইলিশ জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শরীয়তপুর
প্রকাশিত: ১০:১৩ এএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
শরীয়তপুরের গোসাইরহাটে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার শেষে বিক্রির সময় দুই মণ ইলিশ জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। এসময় বিক্রির কাজে ব্যবহৃত একটি ট্রলার জব্দ করা হয়।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার মেঘনা নদীর চরজালালপুর, টেকপাড় এবং গরীবের চরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোসাইরহাট উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ সূত্র জানায়, মা ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২ দিন বিভিন্ন নদ নদীতে ইলিশ ধরায় সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। যা ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে বলবৎ থাকবে আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কিছু অসাধু জেলে মেঘনার বিভিন্ন স্থানে মাছ শিকার করে তা বিক্রি করে আসছিল। তাদের ঠেকাতে সোমবার ভোরে অভিযানে নামে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস বিভাগ। পরে চরজালালপুর, টেকপাড় এবং গরীবের চর এলাকা থেকে ৮০ কেজি ইলিশসহ একটি ট্রলার জব্দ করা হয়।

এ সময় প্রশাসনের টের পেয়ে অসাধু জেলেরা পালিয়ে যায়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন গোসাইরহাট সহকারী কমিশনার (ভূমি) সানিয়া বিনতে আফজল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গোসাইরহাট সার্কেল) তানভীর হোসেন ও অন্যান্যরা।

গোসাইরহাট উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কাশেম নিরব বলেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মেঘনার মাছ শিকার শেষে বিভিন্ন স্থানে বিক্রির সময় অভিযান পরিচালনা করে ৮০ কেজি মাছ ও একটি ট্রলার জব্দ করা হয়েছে। মাছগুলো বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করা হবে।

বিধান মজুমদার অনি/আরএইচ/জিকেএস

