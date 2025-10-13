দুই দিন পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বাস চলাচল শুরু

দুই দিন পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বাস চলাচল শুরু
মহাসড়ক অবরোধ পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘটে দুই দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল থেকে নগরীর পাটগুদাম বাসটার্মিনাল, মাসকান্দা বাসটার্মিনালে থাকা বাসসহ বিভাগের বাসগুলো ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। বাস চলাচল শুরু হওয়ায় স্বস্তি এসেছে যাত্রীদের মাঝে।
সরেজমিনে নগরীর পাটগুদাম বাসটার্মিনালে গিয়ে কথা হয় আরাফাত হোসেন নামের একজন যাত্রীর সঙ্গে। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ঢাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করি। গ্রামের বাড়ি জেলার গৌরীপুরে ছুটিতে এসেছিলাম। গতকাল ঢাকায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু পরিবহন ধর্মঘটের কারণে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই আজ সকাল সকাল রওনা দিয়েছি।
আরও পড়ুন:
জুলাই যোদ্ধাদের বাধায় বাস বন্ধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধ
হাফিজ উদ্দিন নামের আরেকজন যাত্রী বলেন, কোনো ধরনের পূর্বঘোষণা ছাড়াই মাঝেমধ্যে সড়ক-মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এতে মানুষের যে ভোগান্তি হয়, সেটি কেউ খেয়াল করে না। নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করতে গণপরিবহন বন্ধ করে ইচ্ছে করেই সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলা হয়। এসবের পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না।
ময়মনসিংহ জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর মাহমুদ আলম বলেন, সকাল থেকে ইউনাইটেড ও সৌখিন পরিবহনের বাসগুলো নগরীর মাসকান্দা বাসটার্মিনাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে। অন্যান্য বাসগুলোও চলছে। এতে সড়কে স্বস্তি ফিরেছে।
এর আগে গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধীদের বিরোধের জেরে পরদিন শনিবার ও রোববার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা৷ রোববার রাতে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জনদুর্ভোগ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের সিদ্ধান্ত হয়।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/এএসএম