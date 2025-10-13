  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহে গৃহবধূর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

প্রকাশিত: ০৮:৫৫ এএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
ঝিনাইদহ পৌর শহরের গোপীনাথপুর গ্রাম থেকে তাছলিমা খাতুন (৩০) নামে এক নারীর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

‎রোববার (১২ অক্টোবর) দিনগত রাত ১০টার দিকে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

‎নিহত তাছলিমা খাতুন ঝিনাইদহ পৌরসভার গোপীনাথপুর গ্রামের লাল মিয়ার স্ত্রী।

এ ঘটনার পর থেকে নিহত নারীর স্বামী পলাতক রয়েছেন। পলাতক লাল মিয়া শহরের গোপীনাথপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

‎এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রোববার সন্ধ্যায় নিহত তাছলিমা খাতুন বাড়িতে না ফেরায় তার স্বজনরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। রাত ৮টার দিকে তার ছেলে গোপীনাথপুর গ্রামে সরকারি ছাগল প্রজনন কেন্দ্রের পাশে কাঠ আড়তের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ পান। আড়তের ভেতরে তিনি বস্তাবন্দি একটি স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ আসছে বলে শনাক্ত করেন৷ পরে স্থানীয়রা জড়ো হয়ে মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়৷

‎খবর পেয়ে পুলিশ এসে রাত ১০টার দিকে মরদেহ শনাক্ত ও উদ্ধার করে।

‎ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পারিবারিক কলহের কারণে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। নিহতের স্বামী পলাতক রয়েছেন। তাকে গ্রেফতারে অভিযান শুরু হয়েছে। নিহতের স্বামীকে আটক করা গেলে প্রকৃত ঘটনার বিস্তারিত জানা যেতে পারে। মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

