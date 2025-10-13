নাটোরে আবাসিক হোটেল থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

নাটোরে আবাসিক হোটেল থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার
নাটোরে আবাসিক হোটেল থেকে আনোয়ার পারভেজ (৫৬) নামের এক ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নাটোর শহরের নিচে বাজার এলাকায় নাটোর বোর্ডিং থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পারভেজ টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার পুষ্ট কামারী এলাকার জুলু মিয়ার ছেলে। নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহতের ছেলে রবিন মিয়া জানান, তার বাবা ব্যবসার কাজে শনিবার নাটোরে গিয়েছিলেন। খবর পেয়েছেন, উনার মরদেহ একটি হোটেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা নাটোরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আনোয়ার পারভেজ শনিবার নাটোর বোর্ডিংয়ে ওঠেন। রোববার দুপুর থেকে তাকে বাইরে বেরোতে না দেখে হোটেল কর্মচারীদের সন্দেহ হয়। পরে তারা ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেলে পুলিশকে জানান। এরপর পুলিশের উপস্থিতিতে ঘরের দরজার ভেঙে আনোয়ার পারভেজের খাট থেকে নিচে পড়ে থাকা মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুর রহমান জানান, স্ট্রোকজনিত কারণে তার মৃত্যু হতে পারে। এরপরেও বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত করা হচ্ছে।
রেজাউল করিম রেজা/এমএন/এএসএম