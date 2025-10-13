বিচারকার্য চলাকালীন বিচারকের আইফোন-এটিএম কার্ড চুরি
কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মামুনুর রশিদের খাস কামরা (চেম্বার) থেকে আইফোনসহ দুটি মোবাইলফোন, মানিব্যাগ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র চুরি হয়েছে।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে ঘটা এ ঘটনায় বিচারকের পক্ষে আদালতের বেঞ্চ সহকারী সাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছেন।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, বিচারক আদালত পরিচালনাকালীন সময়ে খাস কামরায় দুটি মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ রেখে যান। কিন্তু সেখানে রাখা ব্যাগ থেকে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা সেগুলো চুরি করে নিয়েছে। এছাড়াও মানিব্যাগে থাকা এটিএম কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্রও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
চুরি হওয়া মোবাইলের মধ্যে একটি আইফোন-১৪, অপরটি ভিভো-১২। ফোন দুটির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক লাখ ৪০ হাজার টাকা বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী ও মামলার বাদী সাইদুল ইসলাম। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আদালত চলাকালীন বিচারকরা নিয়মিত মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ খাস কামরায় রাখেন। রোববারও একই নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন অতিরিক্ত জজ মহোদয়। ওই সুযোগে অজ্ঞাত চোর খাস কামরার দরজা খুলে মোবাইল ও মানিব্যাগ নিয়ে যায়। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা।
কক্সবাজার সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ফারুখ হোসেন জানান, মোবাইল ও মানিব্যাগ চুরির ঘটনায় মামলা রুজু করা হয়েছে। চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধারে পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।
সায়ীদ আলমগীর/এফএ/এএসএম