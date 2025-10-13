প্রসূতির পেটে যন্ত্র রেখে বারবার অপারেশন, রোগীর মৃত্যু
ময়মনসিংহের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কয়েকবার অপারেশনে শান্তা (২০) নামে এক প্রসূতি নারী মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।
রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ নগরীর বলাশপুর এলাকায় মৃত ওই প্রসূতি নারীর জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।
নিহত শান্তা নগরীর একই এলাকার মো. মোস্তাকীমের স্ত্রী। নগরীর ভাটিকাশর রোডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির নাম ভেনাস হাসপাতাল।
নিহতের স্বামী জানান, শনিবার বিকেল ৫টার দিকে ভেনাস হাসপাতালে আমার প্রসূতি স্ত্রীকে ভর্তি করলে রাত ৮টার দিকে সিজার হয়। এসময় খিঁচুনি শুরু হলে তাকে আবার অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে পেটে রেখে দেওয়া একটি যন্ত্র বের করেন চিকিৎসকরা। এভাবে ৩ বার অপারেশন করা হয়। এমতাবস্থায় সারারাত সে ব্যথায় ফটফট করে। রোগীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হয়ে গেলে ভোরে আমার স্ত্রীকে ভেনাস হাসপাতাল থেকে তড়িঘড়ি বের করে সদরের চুরখাই এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি বেইজ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (সিবিএমসি) পাঠালে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ভুক্তভোগী স্বামী মো. মোস্তাকীম বলেন, এটি একটি সুস্পষ্ট হত্যাকাণ্ড। আমার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। আমি এই ঘটনার বিচার চাই।
নিহত নারীর মামী মোছা. আফরোজা বলেন, আমাদের রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা বলেছিলেন, সব নরমাল পজিশনে আছে। কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ভেনাস হাসপাতালের চিকিৎসকরা সিজার করে মৃত্যুর ঘটনা ঘটিয়েছে।
বক্তব্য জানতে চাইলে ভেনাস হাসপাতালের পরিচালক মো. আজহার মাহমুদ বলেন, ঘটনার সময় আমি হাসপাতালে ছিলাম না। তাই কয়েকবার অপারেশনের পর মৃত্যু হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।
এ বিষয়ে কোতোয়ালী মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শিবিরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে ওই হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/এএসএম