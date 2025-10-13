কুষ্টিয়ায় টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনে আগুন

কুষ্টিয়ায় টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনে আগুন
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে ভেড়ামারা রেলস্টেশনে পৌঁছানোর আগে এ ঘটনা ঘটে।
ট্রেনে থাকা যাত্রী ও স্থানীয়রা জানান, ট্রেনটি ভেড়ামারা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুহূর্তে হঠাৎ ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটি থামানো হলে যাত্রীরা আতঙ্কে নেমে পড়েন। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেনের কর্মীরা নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের সাহায্যে আগুন আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনেন। খবর পেয়ে ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্পূর্ণ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ভেড়ামারা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার রাজীব কুমার বিশ্বাস বলেন, রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভেড়ামারা স্টেশনের কাছে পৌঁছালে ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। এক পর্যায়ে প্রচুর কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। বিকল হয়ে পরে ট্রেনের ইঞ্জিন। মুহূর্তের মধ্যে থেমে যায় ট্রেন। পরে চালক, পরিচালক ও রেলওয়ে কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে ট্রেনের কর্মীরা আগুন অনেকটা নিভিয়ে ফেলেছিলেন। তবে তাৎক্ষণিক আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। তদন্তের পর বিষয়টি পরিষ্কার হবে।
রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, আগুনে ইঞ্জিনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রায় তিন ঘণ্টা পর রিলিফ ইঞ্জিন ঈশ্বরদী থেকে আসলে রাত ৮টা ২০ মিনিটে ট্রেনটি ভেড়ামারা স্টেশন থেকে ছেড়ে টুঙ্গিপাড়া উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।
এ ঘটনায় ভেড়ামারা রেলওয়ে স্টেশনের ২ নম্বর ডাউন লাইনটি ব্লক হয়ে যায়। তবে ১ নম্বর আপ আপ লাইন দিয়ে অন্য ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল।
