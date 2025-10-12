ইউএনওর সহযোগিতায় বৃদ্ধা খুঁজে পেলেন পরিবার
কুমিল্লার মুরাদনগরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সহযোগিতায় হারিয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধা খুঁজে পেয়েছেন তার পরিবার।
রোববার (১২ অক্টোবর) ইউএনও মো. আবদুর রহমান হারিয়ে যাওয়া ওই বৃদ্ধার সন্তানদের কাছে তাকে বুঝিয়ে দেন।
হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধার মমতাজ বেগম (৬৫)। তিনি পার্শ্ববর্তী দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নের বীকতলা গ্রামের মৃত আয়াত আলীর স্ত্রী।
স্থানীয়রা জানান, শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে মুরাদনগর উপজেলার কোম্পানীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ষাটোর্ধ্ব ওই নারীকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। এসময় ফেরদৌস আহমেদ নামের স্থানীয় এক ব্যবসায়ী তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পরে রাত ১০টার দিকে তাকে মুরাদনগর থানায় হাজির করা হলে বিষয়টি ইউএনওকে ফোনে জানানো হয়।
ইউএনও আবদুর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে ওই নারীকে হাসপাতালে ভর্তি করান এবং তার নিরাপত্তার জন্য একজন মহিলা গ্রামপুলিশ নিয়োগ করেন। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে পরিচয় শনাক্ত করেন।
পরে মুরাদনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাকিব হাসান খাঁন ও সমাজসেবা কর্মকর্তার সহযোগিতায় পার্শ্ববর্তী দাউদকান্দির ইউএনও নাসরিন আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে ওই নারীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারের সহযোগিতায় তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। রোববার ওই নারীকে সন্তানদের কাছে বুঝিয়ে দেন ইউএনও আব্দুর রহমান।
এ বিষয়ে মুরাদনগর ইউএনও আবদুর রহমান বলেন, বৃদ্ধা মমতাজ বেগম তার একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর পর শোক সইতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তিনি দীর্ঘ এক মাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন। সন্তানদের হাতে তাকে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জেআইএম