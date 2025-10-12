কুমিল্লায় শিয়ালের কামড়ে শিশুসহ আহত ৭

কুমিল্লায় শিয়ালের কামড়ে শিশুসহ আহত ৭
কুমিল্লার মুরাদনগরে একটি শিয়ালের কামড়ে শিশুসহ সাতজন আহত হয়েছেন। শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে উপজেলায় যাত্রাপুর ইউনিয়নের মোচাগড়া দড়িপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সিরাজুল ইসলাম মানিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আহতরা হলেন মোচাগড়া গ্রামের জুবায়ের (৯), মোবারক (১৯), মাইনুদ্দিন (৩৮), আরিফ (২৩), আবু সাঈদ (২০), রিফাত (১৭) ও চান মিয়া (৬৪)।
স্থানীয়রা জানান, শনিবার মাগরিব নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া মুসল্লিদের ওপর হঠাৎ শিয়ালটি হামলা চালায়। প্রথমে একজনকে কামড় দেয়। এরপর আরেকজনের পায়ে কামড় দিয়ে পালানোর সময় পথে থাকা অন্যদেরও আক্রমণ করে। পরে রাতেই এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে শিয়ালটিকে মেরে ফেলেন।
আহত সবাইকে মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।
মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সিরাজুল ইসলাম মানিক বলেন, কারও অবস্থা গুরুতর নয়। পরবর্তী ভ্যাকসিন সময়মতো নেওয়ার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জেআইএম