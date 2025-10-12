পটুয়াখালী
ইলিশ কিনে ফেরার পথে পুলিশের ভয়ে নদীতে ঝাঁপ, যুবক নিখোঁজ
পটুয়াখালীর বাউফলে নিষেধাজ্ঞার পরও ইলিশ কিনে ফেরার পথে পুলিশের ধাওয়ায় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন রাসেল খান (৩৫) নামে এক ব্যক্তি।
শনিবার (১১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তেঁতুলিয়া নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ রাসেল খান উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের তাঁতের কাঠি গ্রামের ইউসুফ খানের ছেলে।
রোববার সকাল থেকে কালাইয়া নৌ–পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও স্থানীয়রা তেঁতুলিয়া নদীতে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন। তবে এখন পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান মেলেনি।
নৌপুলিশ সূত্র জানায়, শনিবার বিকেলে রাসেল খানসহ চারজন একটি নৌকায় করে ইলিশ মাছ কিনে ফিরছিলেন। তেঁতুলিয়া নদী থেকে কালাইয়া ইউনিয়নের আলোকি খালে প্রবেশের সময় নৌপুলিশের টহল স্পিডবোট দেখে আতঙ্কে রাসেল নদীতে ঝাঁপ দেন। এ সময় তার সঙ্গে থাকা দুজন পাশের একটি ট্রলারে উঠে পালিয়ে যান।
কালাইয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আল মামুন বলেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরার দায়ে তেঁতুলিয়া নদীতে আমাদের টহল চলে এসময় আমাদের টহল স্পিডবোট দেখে রাসেল নামে একলোক নদীতে ঝাঁপ দেন। আমরা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করি এবং এখনো অভিযান চালাচ্ছি।
