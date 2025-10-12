  2. দেশজুড়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ইউপি সদস্যসহ দুজনের যাবজ্জীবন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদক মামলায় ইউপি সদস্যসহ দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাদের ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয়মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

রোববার (১২ আগস্ট) বিকেলে অতিরিক্ত দায়রা জজ মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের সদস্য জুয়েল রানা (৩২) ও পৌরসভার বালুবাগান মহল্লার ভাড়াটিয়া মুকুল রানার স্ত্রী ববিতা খাতুন (৩১)।

আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর ময়েজ উদ্দিন জানান, ২০২৩ সালের ১৪ অক্টোবর চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার বালুবাগান মহল্লায় ববিতার ভাড়াবাড়ি ও জুয়েল রানার বেলেপুকুরের বাড়িতে আলাদাভাবে অভিযান চালায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা। অভিযানে ববিতার বাড়িতে ৭৫০ ও জুয়েলের বাড়ি থেকে ২০০ গ্রাম হেরোইনসহ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

পরে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিপ্তরের উপ-পরিদর্শক মো. আসাদুর রহমান বাদী হয়ে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ইলিয়াস হোসেন তালুকদার তদন্ত শেষে ববিতা ও জুয়েলকে অভিযুক্ত করে একই বছরের ১৫ নভেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

সোহান মাহমুদ/আরএইচ/জিকেএস

