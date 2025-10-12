সারাদেশে টাইফয়েডের টিকাদান কার্যক্রম শুরু

সারাদেশে টাইফয়েডের টিকাদান কার্যক্রম শুরু
দেশে প্রথমবারের মতো টাইফয়েডের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচি চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। জাগো নিউজের জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-
- নাটোর
সকালে টাইফয়েডের টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন। এসময় পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ মুক্তাদির আরেফীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক জনাব মোহাম্মদ আবুল হায়াত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
- কুমিল্লা
সকালে টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হয়। সিভিল সার্জন ডা. আলী নুর বশিরের সভাপতিত্বে ক্যাম্পেইনে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাইফুল ইসলাম, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. রেজা মোহাম্মদ সারোয়ার আকবর, আলেকজান মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. একে এম আব্দুস সেলিম, জেলা সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা নুরুল হক, পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের উপপরিচালক স্বপন কুমার শর্মা, আনসার ভিডিপির জেলা কমান্ডেন্ট তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রতিনিধি সাঈদা আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
- কুড়িগ্রাম
প্রথমবারের মতো বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে। কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। এ সময় সিভিল সার্জন ডা. স্বপন কুমার বিশ্বাস, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মুহাইমিন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা স্বপন কুমার রায় চৌধুরী, কুড়িগ্রাম জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল মতিন ফারুকী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
- লক্ষ্মীপুর
লক্ষ্মীপুরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার (১২ অক্টোবর) শহরের কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের টিকা দিয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন।
- পটুয়াখালী
সকালে ডিবুয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইফফাত আরা জামান উর্মি। এসময় সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. নাহিদ আল রাকিব, পটুয়াখালী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস ছালাম আরিফ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
- টাঙ্গাইল
সকালে জেলার কালেক্টরেট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শরীফা হক। এসময় সিভিল সার্জন ডা. ফরাজী মো. মাহবুবুল আলম মঞ্জুর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) এইচএম মাহবুব রেজওয়ান সিদ্দিকী, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক জুলেখা খানম ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রেবেকা সুলতানা প্রমুখ।
