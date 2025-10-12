বান্দরবানে নাগরিক পরিষদের ডাকা হরতাল প্রত্যাহার
প্রশাসনের আশ্বাসে বান্দরবানে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের (পিসিএনপি) ডাকা হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে বান্দরবান জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এর আগে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ বাতিল, রাজার সনদ বাতিল, সেনাক্যাম্প পুনঃস্থাপনসহ আট দফা দাবিতে সোমবার (১৩ অক্টোবর) বান্দরবানে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ (পিসিএনপি)।
জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, বিষয়টি নিয়ে আজ দুপুরে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় চলতি মাসের মধ্যে আট দফা দাবিগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়, তা নিয়ে সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিত্বে উপস্থিতে আলোচনা করা হবে।প্রশাসনের এমন আশ্বাসে পিসিএপির ডাকা হরতাল প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান কাজী মো. মজিবর রহমান।
পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মো. শাহ জালাল বলেন, ‘এই মাসের মধ্যে পুনরায় আলোচনা সাপেক্ষে যৌক্তিক দাবিগুলো মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এজন্য আগামীকালের হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। দাবি বাস্তবায়ন না হলে আবারও হরতাল আহ্বান করা হবে।’
সভায় বান্দরবান জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনির সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান কাজী মো. মজিবর রহমান, বান্দরবান জেলা সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক
মো. শাহজালাল প্রমুখ।
নয়ন চক্রবর্তী/এসআর/জিকেএস