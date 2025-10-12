  2. দেশজুড়ে

পিআরসহ ৫ দাবিতে সারাদেশে জামায়াতের স্মারকলিপি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
সংসদের উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তিসহ পাঁচ দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। রোববার (১২ অক্টোবর) ঢাকাসহ দেশের সব জেলা প্রশাসকের কাছে একযোগে স্মারকলিপি দেন দলটির নেতারা। জাগো নিউজের জেলা, উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

  • নীলফামারী

দুপুরে জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচনের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াত। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামানের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আল ফারুক আব্দুল লতীফ, জেলা অফিস সম্পাদক আব্দুল কাদিম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান জুয়েল, জেলা প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি ছাদের হোসেন প্রমুখ।

  • চুয়াডাঙ্গায়

পাঁচ দফা দাবিতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এসময় জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমীন, নায়েবে আমির মাওলানা আজিজুর রহমান, সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

  • চাঁদপুর

পিআর পদ্ধতি চালুসহ পাঁচ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এ সময় জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা বিলাল হোসেন মিয়াজী, নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট মাসুদুল ইসলাম বুলবুল, জেলা সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মো. শাহাজান মিয়া, শহর আমির অ্যাডভোকেট মো. শাহাজান খান, সহ-সেক্রেটারি মো. সবুজ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

  • সিরাজগঞ্জ

বেলা ১১টার দিকে গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াত। এসময় জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা শাহিনুর আলম, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, শহর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল লতিফ, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট নাজিম উদ্দীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

  • নড়াইল

বেলা ১১টায় নির্বাচনের দাবিসহ পাঁচ দফা দাবি তুলে বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াত। এ সময় জেলা জামায়াতের আমির আতাউর রহমান বাচ্চু, সেক্রেটারি ওবায়দুল্লাহ কায়সার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

  • নাটোর

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন ও জুলাই সনদ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াতে ইসলাম। এসময় জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক ড. মীর নুরুল ইসলাম, জেলা নায়েবে আমির অধ্যাপক ইউনুস আলী, জেলা সেক্রেটারি সাদেকুর রহমান ও সহকারী সেক্রেটারি আতিকুল ইসলাম রাসেল উপস্থিত ছিলেন।

  • রাজশাহী

বেলা ১১টার দিকে জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয় জামায়াত। এ সময় জামায়াত নেতা ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, মো. নুরুজ্জামান লিটন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, সহকারী সেক্রেটারি মো. সিরাজুল ইসলাম এবং নগর জামায়াতের সেক্রেটারি মো. রফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

  • পিরোজপুর

সকালে পাঁচ দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে জামায়ত। এ সময় জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদসহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

  • ঝিনাইদহ

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াত। এসময় জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আলী আজম মো. আবু বকর, নায়েবে আমির আব্দুল আলিম, সেক্রেটারি অধ্যাপক আব্দুল আওয়াল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

  • ভোলা

বিকেলে জেলা প্রশাস‌ক মো. আজাদ জাহা‌নের মাধ‌্যমে স্মারকলি‌পি দিয়েছে জামায়াত। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মো. জাকির হোসাইন, না‌য়ে‌বে আমির মাওলানা মো. নজরুল ইসলাম ও সে‌ক্রেটারী মাওলানা হারুন অর র‌শিদসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

  • নারায়ণগঞ্জ

দুপুরে পাঁচ দফা দাবিতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়ত। মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমীমির মাওলানা আবদুল মো. জব্বার, কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মইনুদ্দিন আহমদ, জেলা আমির মো. মমিনুল হক সরকার, মহানগর সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মনোয়ার হোসাইন ও সহকারী সেক্রেটারি মো. জামাল হোসাইন প্রমুখ উপস্থিত ছলেন।

  • কুমিল্লা

পাঁচ দফা দাবিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরী কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াত। এরে আগে নগরীর টাউন হল মাঠে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় মহানগর জামায়াতের আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট শাহজাহান, উত্তর জেলা আমীর অধ্যাপক আব্দুল মতিন, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ড. মোবারক হোসেন, কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক আলমগীর সরকার, কুমিল্লা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি মু. মাহবুবর রহমান, দক্ষিণ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ড. সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম শহিদ, দক্ষিণ জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, মহানগরী জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারীর মোশারফ হোসাইন, কামারুজ্জামান সোহেল, উত্তর জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক ও লোকমান হাকিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

  • কুষ্টিয়া

বিকেলে পাঁচ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি করেছে জামায়াত। এসময় জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনের কাছে স্মারকলিপি তুলে দেন জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেম, সেক্রেটারি মো. সুজা উদ্দিন জোয়ারদার, নায়েবে আমির আব্দুল গফুর প্রমুখ, ইসলামি চিন্তাবিদ হা-ফেজ মাওলানা মুফতি আমির হামজা, দৌলতপুর উপজেলা আমির অধ্যক্ষ বেলাল উদ্দিন, আবজাল হোসেন ও কেন্দ্রীয় সূরা সদস্য হা-ফেজ মাওলানা রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

