মুন্সিগঞ্জে হত্যা মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন

মুন্সিগঞ্জে হত্যা মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন
মুন্সিগঞ্জে হত্যা মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাদের ৫০ হাজার টাকা করে জারিমানা করা হয়েছে।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক খালেদা ইয়াসমিন ঊর্মি এ রায় দেন। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন, নূর মোহাম্মদ খান ওরফে নুরু (৪০) ও আইয়ুব খান (৫৩)।
মামলা সূত্রে জানা যায়, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ২০১৭ সালের জুনে রমজান মাসে মজিবর রহমান (৫২) নামের এক বৃদ্ধকে প্রকাশ্য কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে সিরাজদীখান থানায় বাদী হয়ে তার ছেলে আরিফ হোসেন মামলা করেন। দীর্ঘ শুনানির পর আদালত এ রায় দেন।
মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন মুহা. নাসিম আখতার সুমন।
এদিকে, রায়ে সন্তুষ্ট নয় জানিয়ে মামলার বাদী ও নিহতের ছেলে আরিফ হোসেন আসামিদের ফাঁসির জন্য উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানান।
এএইচ/জিকেএস