শহীদ বরকত স্টেডিয়াম
২৫ বছরের জন্য লিজ দেওয়ার উদ্যোগের চেষ্টার প্রতিবাদে বিক্ষোভ
গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামকে ২৫ বছরের জন্য লিজ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে জেলার বিভিন্ন ক্লাব, খেলোয়াড়, কোচ ও ক্রীড়া সংগঠনের পক্ষ থেকে এসব কর্মসূচি পালন করা হয়।
দুপুর ১টার দিকে গাজীপুর প্রেসক্লাব সংলগ্ন স্টেডিয়াম গেটে জেলার কয়েকশ খেলোয়াড়, অভিভাবক, কোচ ও বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মানববন্ধনে অংশ নেন।
সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তায় মানববন্ধন করে ২টার দিকে একটি বিক্ষোভ মিছিলসহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করা হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা ক্রিকেট ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক খান জাহিদুল ইসলাম, মহানগর ক্রিকেট ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফখরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ময়েজ উদ্দিন তালুকদার, জেলা ক্রিকেট বোর্ডের জেলা কোচ আনোয়ার হোসেন জাহিদ লিটন, কারাত অ্যাসোসিয়েশন গাজীপুরের সভাপতি মার্শাল শাহাজাদা, প্রভাতী স্পোর্টিং ক্লাবের সহ-সভাপতি শাহ সামসুল হক রিপন, জয়দেবপুর ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতি ইকবাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রুবেল মন্ডল, টঙ্গী ক্রিকেট ক্লাব আসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী সালাউদ্দিন সোহেল প্রমুখ।
পরে জেলা প্রশাসনের ভাওয়াল সম্মেলন কক্ষে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় শেষে জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফিনের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এসময় প্রশাসনের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
প্রভাতী স্পোর্টিং ক্লাবের সহ-সভাপতি শাহ সামসুল হক রিপন বলেন, ‘শহীদ বরকত স্টেডিয়ামকে ২৫ বছরের জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) কাছে হস্তান্তর করতে খসড়া চুক্তিপত্র দাখিলের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঐতিহ্যবাহী গাজীপুর জেলার লাখ লাখ ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে মারাত্মক আঘাত হেনেছে। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার অনুরোধ জানাই।’
আমিনুল ইসলাম/এসআর/জিকেএস