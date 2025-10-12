  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জকে ঢাকা বিভাগ থেকে সরানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
কিশোরগঞ্জকে ঢাকা বিভাগ থেকে সরানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

কিশোরগঞ্জকে ঢাকা বিভাগ থেকে সরিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্র-জনতা।

রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ সংলগ্ন শহীদ মিনার চত্বরে শত শত ছাত্র-জনতা সমবেত হয়ে এ বিক্ষোভে অংশ নেয়। ঢল নামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় সংগঠনের কর্মীদের।

বক্তারা বলেন, কিশোরগঞ্জকে ময়মনসিংহ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব জেলা জনগণের মতামতের পরিপন্থি। এটি প্রশাসনিক ছলে জেলার মর্যাদা খর্ব করার অপচেষ্টা। ২০১৫ সালেও একই ধরনের ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হয়েছিল। এবারও যদি সরকার এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসে, তবে জেলাবাসী রাস্তাঘাট অচল করে কঠোর আন্দোলনে নামবে।

প্রস্তাবটি প্রকাশের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সর্বস্তরের কিশোরগঞ্জবাসী প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সকাল থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। পরে এতে যুক্ত হয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও।

১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহ জেলা থেকে কিশোরগঞ্জ মহকুমা পৃথক করে জেলায় উন্নীত করা হয়। এর আগে ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার একটি মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এসকে রাসেল/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।