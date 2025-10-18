জাকসু
শিক্ষকদের নিম্ন বেতন কাঠামো শিক্ষার মানের ওপর প্রভাব ফেলে
চলমান এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু)।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জাকসুর ভিপি আব্দুর রশিদ জিতু ও জিএস মাজহারুল ইসলাম সই করা এক বিবৃতিতে সংহতি জানানো হয়।
বিবৃতিতে জাকসু নেতারা বলেন, বাংলাদেশে সবচেয়ে অবহেলিত খাত হচ্ছে শিক্ষাখাত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম বেতন আমাদের শিক্ষকদের। শিক্ষকদের নিম্ন বেতন কাঠামো শিক্ষার মানের ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা আমরা বিভিন্ন ফলাফলের মাধ্যমেই দেখতে পাচ্ছি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ন্যূনতম জীবন ধারণের জন্যও যে বেতন দরকার সেটি আমাদের শিক্ষকদের সরবরাহ করা হয় না। বিশ্বব্যাংক এর গবেষণা বলছে, শিক্ষকদের বেতন ১ শতাংশ বাড়ালে শিক্ষার্থীদের শিখনফল ০.৭ শতাংশ বাড়ে। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের শিক্ষকরা যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলন করলেও তাদের দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে না, এমনকি রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের ওপর চড়াও হয়ে লাঠিচার্জ করছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।
জাকসু নেতারা চলমান বেসরকারি শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সরাসরি সংহতি প্রকাশ করে বলেন, আমরা মনে করি শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাতটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এমএন/এএসএম