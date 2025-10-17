জিএসে হারলেও সিনেটে নির্বাচিত শিবির প্যানেলের ফাহিম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে জিএস ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি পদে লড়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ফাহিম রেজা। নির্বাচনে জিএস পদে হারলেও সিনেটে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল অডিটোরিয়ামে ফলাফল ঘোষণা করে এসব তথ্য জানান রাকসু নির্বাচন কমিশন।
কমিশনের তথ্যনুসারে, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে পাঁচটি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৫৮ জন প্রার্থী। এতে ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট থেকে তিনজন, একজন স্বতন্ত্র এবং একজন সাবেক সমন্বয়ক নির্বাচিত হয়েছেন। এতে রাকসুর ভিপি পদের পাশাপাশি ৯ হাজার ৪৬৭ ভোট পেয়ে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। এজিএস পদের পাশাপাশি চার হাজার ৬৯০ ভোট পেয়ে সিনেট সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এসএম সালমান সাব্বির। এছাড়া রাকসুর জিএস পদের পাশাপাশি ১২ হাজার ৮৩৩ ভোট পেয়ে সিনেট সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার।
অন্যদিকে শুধু সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন ফাহিম রেজা (আট হাজার ২০৫ ভোট) ও আকিল বিন তালেব (পাঁচ হাজার ৭০৭ ভোট)।
ফলাফল শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধ্যাপক ড. এফ নজরুল বলেন, ‘আমরা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে চেষ্টা করেছি। শিক্ষার্থীরা আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে অনেক খুশি। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’
মনির হোসেন মাহিন/এসআর