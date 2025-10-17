শাবিপ্রবি
৩.৫০ পেলে নেতাকর্মীদের ক্রেডিট-সেমিস্টার ফি বহন করবে ছাত্রদল
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখার নেতাকর্মীদের মধ্যে যারা সিজিপিএ-৩.৫০ রেজাল্টধারী হবেন, তাদের ক্রেডিট ও সেমিস্টার ফি বহন করবেন শাখা ছাত্রদল।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে আয়োজিত সুস্থ ধারার ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতি চর্চার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভায় এ ঘোষণা দেন শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাহাত জামান।
রাহাত জামান বলেন, ‘ছাত্রদল সবসময় শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, শাবিপ্রবি ছাত্রদলের যেসব নেতাকর্মী সিজিপিএ ৩.৫০ রেজাল্টধারী হবেন, তাদের ক্রেডিট ও সেমিস্টার ফি আমরা বহন করবো। কেন্দ্রীয় নেতাকর্মীরা আমাদের এই কাজে সহযোগিতা করবেন বলে আমরা আশাবাদী।’
তিনি আরও বলেন, ‘সামনে জাতীয় নির্বাচন। এখন থেকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। যদি ছাত্রদলের কোনো নেতাকর্মী দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কাজ করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শহীদ জিয়ার আদর্শে গড়া ছাত্রদল, তাই আমরা জিয়াউর রহমানের রাজনীতি মনে ধারণ করবো। তার সুযোগ্য পুত্র তারেক রহমানের রাজনীতি ধারণ করবো।’
সভা সঞ্চালনা করেন শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকার। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অলিউজ্জামান সোহেল।
বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু হান্নান তালুকদার। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল আমিনুল।
