রাকসুর ২৩ পদে কে কত ভোট পেলেন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ২৩টি পদের ২০টি পদেই জয় পেয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল। তবে জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার, ক্রীড়া সম্পাদক নার্গিস আক্তার এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক পদে তোফায়েল আহমেদ তোহা নির্বাচিত হয়েছেন।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল অডিটোরিয়ামে ফলাফল ঘোষণা করে রাকসু নির্বাচন কমিশন।
ফলাফলে জানা যায়, ভিপি পদে মোস্তাকুর রহমান জাহিদ ১২ হাজার ৬৮৭টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। জিএস পদে সালাহউদ্দিন আম্মার বড় ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৯৭টি। আর এজিএস পদে এস এম সালমান সাব্বির পেয়েছেন ছয় হাজার ৯৭৫ ভোট।
ক্রীড়া ও খেলাধুলা সম্পাদক পদে নারগিস খাতুন সাত হাজার ৭৮৫ ভোট পেয়েছেন। সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক পদে আবু সায়ীদ মোহাম্মদ নুন পেয়েছেন সাত হাজার ৭৯৪ ভোট।
সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে জাহিদ হাসান জোহা ৯ হাজার ৭৯১ ভোট পেয়েছেন। সহ-সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে রাকিবুল ইসলাম পেয়েছেন সাত হাজার ৪০২ ভোট।
অন্যদের মধ্যে মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সাইয়িদা হাফছা ৯ হাজার ৫৯৩, সহকারী মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সামিয়া জাহান ১০ হাজার ৬১৩, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক বিএম নাজমুস সাকিব সাত হাজার ৯২, সহকারী তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সিফাত আবু সালেহ ৯ হাজার ৫৭, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সাত হাজার ৩০৯ ভোট, সহকারী মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক আসাদুল্লাহ ছয় হাজার ৬১১, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ তোফা ছয় হাজার ৭৮০, সহকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সায়ীম আট হাজার ৫৮, বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক ইমরান মিয়া লস্কর ছয় হাজার ৯৯৯, সহ-বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক নয়ন হোসেন সাত হাজার ৩৩০, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ মাসুদ ছয় হাজার ১৬৩, সহকারী পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাসুম ইসরাত মুমু ছয় হাজার ৬৯২ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন।
এছাড়া নির্বাহী সদস্য-১ দ্বীপ মাহবুব ছয় হাজার ৮৭১ ভোট, নির্বাহী সদস্য-২ ইমজিয়াউল হক কামালী ছয় হাজার ১৯, নির্বাহী সদস্য-৩ সুজন চন্দ্র পাঁচ হাজার ২৯১ এবং নির্বাহী সদস্য-৪ এবিএম খালেদ পেয়েছেন পাঁচ হাজার ৯৭ ভোট।
আরএএস/এসআর/এএসএম