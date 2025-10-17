রাকসুতে নির্বাচিত, সিনেটের ছাত্র প্রতিনিধিও হলেন তারা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনেও তিনজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজন ছাত্রশিবিরের এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সমন্বয়ক। তারা হলেন মোস্তাকুর রহমান জাহিদ (ভিপি), সালাউদ্দিন আম্মার (জিএস) ও এসএম সালমান সাব্বির (এজিএস)।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে রাকসু নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য জানা যায়।
কমিশনের তথ্যনুসারে, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে পাঁচটি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৫৮ জন প্রার্থী। এদের মধ্যে ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট থেকে চারজন এবং একজন সাবেক সমন্বয়ক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে রাকসুর ভিপি পদের পাশাপাশি ৯ হাজার ৪৬৭ ভোট পেয়ে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। এজিএস পদের পাশাপাশি চার হাজার ৬৯০ ভোট পেয়ে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন এসএম সালমান সাব্বির। এছাড়া জিএস পদের পাশাপাশি ১২ হাজার ৮৩৩ ভোট পেয়ে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার।
অন্যদিকে শুধু সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন ফাহিম রেজা (আট হাজার ২০৫ ভোট) ও আকিল বিন তালেব (পাঁচ হাজার ৭০৭ ভোট)।
ফলাফল শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধ্যাপক ড. এফ নজরুল বলেন, ‘আমরা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে চেষ্টা করেছি। শিক্ষার্থীরা আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে অনেক খুশি। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এএসএম