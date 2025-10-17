রাকসু নির্বাচন
ফলাফলকে স্বাগত জানালেন ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবীর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছেন ছাত্রদল মনোনীত সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে এক ফেসবুক পোস্টে শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা, সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান আবীর।
ফেসবুক পোস্টে নূর উদ্দীন আবীর লিখেছেন, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। রাকসু নির্বাচনে আমাদের প্রতি ভালোবাসা, সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যারা আমাদের ভোট দিয়েছেন কিংবা দেননি—সবার প্রতিই কৃতজ্ঞতা। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চর্চাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা ও সমর্থন আমাদের জন্য ছিল অনুপ্রেরণার উৎস।’
আরও পড়ুন
রাকসুর ইতিহাসে প্রথমবার শিবির থেকে ভিপি
তিনি আরও বলেন, ‘এই নির্বাচন ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও অংশগ্রহণের প্রতীক। বিজয়ী প্রার্থীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা। আমরা বিশ্বাস করি, মতের পার্থক্য থাকলেও আমাদের লক্ষ্য অভিন্ন—একটি নিরাপদ, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও শিক্ষার্থীবান্ধব আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গঠন।’
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন। এতে প্রথমবারের মতো ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল থেকে ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। তিনি ভোট পেয়েছেন ১২ হাজার ৬৮৭টি। একই পদে নিকটতম ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর ভোট পেয়েছেন তিন হাজার ৩৯৭টি।
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/জিকেএস