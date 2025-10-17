জাকসু থেকে কারা যাচ্ছেন সিনেটে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের মাস পেরোলেও এখনো সিনেটের ছাত্র প্রতিনিধি নির্ধারণ হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী জাকসু থেকে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হবে। জাকসু কাদের সিনেট প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করবে এ নিয়ে আলোচনা চলছে।
জানা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৯(কে) ধারা অনুযায়ী জাকসু শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে সিনেটে পাঁচজনকে মনোনীত করতে পারে। তবে আইনে ভিপি ও জিএসের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই। ফলে জাকসুর কমিটিতে শিবির সমর্থিত প্যানেলের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে নির্বাচিত ভিপি আব্দুর রশিদ জিতুর সিনেটে যাওয়া নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মুস্তাফিজুর রহমান গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের কথা বললেও সুনির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য করেননি ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল থেকে নির্বাচিত জিএস মাজহারুল ইসলাম।
জাবি ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা ভোটের মাধ্যমে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছেন। আমরা আশা করি আমাদের প্রতিনিধিরাও সিনেটে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন।
জাকসুর জিএস মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘আগামীতে আমাদের কার্যনির্বাহী সভা আছে। সভার আগে এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ভিপি আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, জাকসুর সকল প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে কারা সিনেটে যাবেন। আমাদের আগামী কার্যনির্বাহী সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একটি প্যানেলের বেশি প্রতিনিধি থাকলেও সবার সমন্বয়ে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।
গত ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৫ পদের ২০টিতে জয় পায় ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল। ১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এমএন/জিকেএস