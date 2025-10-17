রাবির ছাত্রীদের ৬ হলেই শীর্ষ পদে জয়ী ছাত্রীসংস্থার নেতাকর্মী

রাবির ছাত্রীদের ৬ হলেই শীর্ষ পদে জয়ী ছাত্রীসংস্থার নেতাকর্মী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) হল সংসদের নির্বাচনে নারী শিক্ষার্থীদের ৬টি হলেই ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামী ছাত্রীসংস্থার নেতাকর্মীরা। ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে তারা নির্বাচনে অংশ নেন।
ভোট গণনা শেষে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত এসব হলের ফল ঘোষণা করা হয়।
এ নিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) নির্বাচিত মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দা হাফছা এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ! ছাত্রীদের ছয়টি হলেই ছাত্রীসংস্থার প্রার্থী ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে বিজয়ী হয়েছেন। সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন। আল্লাহ সবার দায়িত্ব পালনকে সহজ করুন।’
এদিকে ছাত্রদের ১১টি হলেও শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে জয়ী হয়েছেন।
এছড়া কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩টি পদে ২০টি পদে জয়ী শিবির প্যানেল। ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ জয়ী হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১২ হাজার ৬৮৭টি। একই পদে নিকটতম ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর ভোট পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৯৭টি।
এদিকে জিএস পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের সালাউদ্দিন আম্মার বড় ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৯৭টি। তার নিকটতম শিবিরের প্যানেলের জিএস প্রার্থী ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৫ হাজার ৭২৭ ভোট। আম্মার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক। ফাহিম রেজাও সাবেক সমন্বয়ক।
এজিএসে (সহ-সাধারণ সম্পাদক) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এস এম সালমান সাব্বির নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ৬ হাজার ৯৭৫টি। তার নিকটতম ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ৫ হাজার ৯৫১ভোট।
