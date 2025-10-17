অতি রাজনীতি যেন রাকসুর মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে: উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
অতি রাজনীতি যেন রাকসুর মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে: উপাচার্য
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকিব বলেছেন, ‘রাকসু কোনো দলীয় অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের প্ল্যাটফর্ম নয়। অতি রাজনীতি যেন রাকসুর মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে।’

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এক পোস্টে এ কথা বলেন উপাচার্য।

উপাচার্য আরও বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ ৩৫ বছর পর রাকসু প্রাণ ফিরে পেলো। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই জিতে গেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘যারা নির্বাচিত হয়েছে, তাদের মনে রাখতে হবে, পদ কোনো উপভোগের বিষয় নয়, এটি একটি আমানত। দলমত নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কাজ করতে হবে।’

রাকসুর ২৩টি পদে ২০টি পদে জয়ী শিবির প্যানেল। একইসঙ্গে সব হলের হল সংসদের শীর্ষ পদেও জয়ী হয়েছে সংগঠনটির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। এছাড়া সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনেও ৫ জনের মধ্যে ৪ জন বিজয়ী হয়েছে শিবিরের প্যানেল থেকে।

ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ জয়ী হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১২ হাজার ৬৮৭টি। একই পদে নিকটতম ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর ভোট পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৯৭টি।

এদিকে জিএস পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের সালাউদ্দিন আম্মার বড় ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৯৭টি। তার নিকটতম শিবিরের প্যানেলের জিএস প্রার্থী ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৫ হাজার ৭২৭ ভোট। আম্মার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক। ফাহিম রেজাও সাবেক সমন্বয়ক।

এজিএসে (সহ-সাধারণ সম্পাদক) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এস এম সালমান সাব্বির নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ৬ হাজার ৯৭৫টি। তার নিকটতম ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ৫ হাজার ৯৫১ভোট।

