রাকসুতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে একমাত্র বিজয়ী কে এই তোফা?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৮ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
রাকসুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ তোফা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে একমাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন তোফায়েল আহমেদ তোফা। ১২টি প্যানেলের প্রার্থীদের হারিয়ে একমাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী কে এই তোফা, এই প্রশ্ন সবার।

শুক্রবার (১৭ই অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টায় কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে রাকসু নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম। ঘোষিত ফলে তোফা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তোফায়েল আহমেদ তোফা হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ক্লাবের বর্তমান সহ-সভাপতি। তার বাসা চট্টগ্রামে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও জড়িত।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ৬৭৮০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তোফায়েল আহমেদ তোফা। এদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রশিবির মনোনীত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী হাচান হাওলাদার পেয়েছেন ৬৭৬৩ ভোট। ২৭ ভোট বেশি পেয়ে স্বতন্ত্র থেকে একমাত্র বিজয়ী তিনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তোফায়েল আহমেদ বলেন, শিক্ষার্থীরা তাদের যোগ্য প্রার্থীদের বেছে নিয়েছেন। গ্রহণযোগ্যতা থাকলে প্যানেলের থেকেও প্রার্থীদের হারিয়েও বিজয়ী হওয়া যায়, যার বড় উদাহরণ আমি। প্রথমেই শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তাদের ভোটেই আজ আমি নির্বাচিত। শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কাজ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

