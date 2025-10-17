সবার ইশতেহার সমন্বয় করে কাজ করবো: রাকসু ভিপি

সবার ইশতেহার সমন্বয় করে কাজ করবো: রাকসু ভিপি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) নবনির্বাচিত ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেছেন, আমাদের বিজয়ের পেছনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকাই সব। যারা পরাজিত হয়েছেন তাদের অনুরোধ করবো, আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা কাজ করবো।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে রাকসুর ফলাফল ঘোষণা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, যারা পরাজিত তারাও আমাদের সহযোদ্ধা। তাদের লিডারশিপ কোয়ালিটি আছে। তাদের প্রতি আমাদের নবনির্বাচিতদের শ্রদ্ধা। আমরা চাইবো, তারা সবসময় আমাদেরকে সহযোগিতা করুক। সবার ইশতেহারগুলো এক করে সমন্বয় করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা কাজ করবো।
তিনি আরও বলেন, জুলাই বিপ্লবের পর ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রত্যেকটি দল আমরা রাকসুর জন্য আন্দোলন করেছি। নানা ষড়যন্ত্রের পর রাকসু হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই সফলতার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কৃতজ্ঞতা জানাই।
নবনির্বাচিত রাকসুর জিএস সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, আমার ম্যান্ডেট শিক্ষার্থী, সুতরাং তাদের জন্যই আমি কাজ করবো। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের একটা গ্রাউন্ড থাকবে তবে শিক্ষার্থীরাই আমার কাছে সব।
