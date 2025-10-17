রাকসুর ইতিহাসে প্রথমবার শিবির থেকে ভিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৭ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
মোস্তাকুর রহমান জাহিদ

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন। এতে প্রথমবারের মতো ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল থেকে ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।

রাকসুর ইতিহাসে এর আগে ১৪ বার নির্বাচন হলেও ভিপি পদে কখনো জয় পায়নি ছাত্রশিবিরের কেউ। এবার বিপুল ভোটে জয় পেয়েছেন ছাত্রশিবিরের প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল অডিটোরিয়ামে ফলাফল ঘোষণা করে রাকসু নির্বাচন কমিশন জানান, ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ জয়ী হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১২ হাজার ৬৮৭টি। একই পদে নিকটতম ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর ভোট পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৯৭টি।

