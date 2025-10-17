মাকে পাশে নিয়ে ফলাফল উপভোগ করলেন সালাউদ্দিন আম্মার

মাকে পাশে নিয়ে ফলাফল উপভোগ করলেন সালাউদ্দিন আম্মার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ফল ঘোষণাকালে মাকে পাশে নিয়ে উপভোগ করেন রাকসুর জিএস সালাউদ্দিন আম্মার।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টায় কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার সময় মাকে তার পাশে নিয়ে হাসিখুশি অবস্থায় দেখা যায় সালাউদ্দিন আম্মারকে।
সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, জুলাই আন্দোলনে আমার সব থেকে সাহসের জায়গা ছিল আমার মা। রাকসু নির্বাচনেও সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আমার মা। তাই গতকাল রাতে সাহস জোগাতে খুলনা থেকে রাজশাহীতে চলে এসেছেন। মাকে নিয়েই কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে ফলাফল উপভোগ করেছি।
তিনি আরও বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীরা আমাকে তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ দিয়ে আমাকে মূল্যায়ন করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ আমি কখনোই ভুলবো না।
জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের সালাউদ্দিন আম্মার বড় ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৯৭টি। তার নিকটতম শিবিরের প্যানেলের জিএস প্রার্থী ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৫ হাজার ৭২৭ ভোট। আম্মার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক। ফাহিম রেজাও সাবেক সমন্বয়ক।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/জেআইএম