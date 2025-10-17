রাকসু

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে জয়ের পর ‘হিজাব’ স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল অডিটোরিয়ামে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এসময় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে সৈয়দা হাফছার নাম ঘোষণার পর অডিটোরিয়াম জুড়ে ‘হিজাব হিজাব’ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

সৈয়দা হাফছা ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী প্যানেলের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে নির্বাচন করেন। তিনি এ পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জয়ী হন।

ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ জয়ী হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১২ হাজার ৬৮৭টি। একই পদে নিকটতম ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর ভোট পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৯৭টি।

জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের সালাউদ্দিন আম্মার বড় ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৯৭টি। তার নিকটতম শিবিরের প্যানেলের জিএস প্রার্থী ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৫ হাজার ৭২৭ ভোট। আম্মার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক। ফাহিম রেজাও সাবেক সমন্বয়ক।

এদিকে হল সংসদের ভিপি, জিএস, এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্যানেল জয় লাভ করেছে। ১৭টি হলের কোনটিতে বড় শীর্ষ তিন পদের কেনোটিতে জয় পায়নি ছাত্রদল।

