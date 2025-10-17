তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন দাবি, মধ্যরাতে ঢাবিতে মশাল মিছিল
‘তিস্তা মহাপরিকল্পনা আমাদের দাবি নয়, এটা আমাদের অধিকার’ স্লোগানকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর আন্দোলন সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা মশাল মিছিল করেছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ই অক্টোবর) মধ্যরাতে উত্তরবঙ্গের লাখো জনতার মশাল মিছিলকে স্বাগত জানিয়ে এবং তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ঢাবি শিক্ষার্থীরা এই মশাল মিছিল বের করে।
মিছিলটি ঢাবির সন্ত্রাস বিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে শুরু হয়। পরবর্তীতে ক্যাম্পাসের হল পাড়ার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে শেষ হয়।
এই সময় তারা তিস্তা নিয়ে ‘টালবাহানা, চলবে না চলবে না’ , ‘তিস্তা পাড়ে মানুষ মরে, ইন্টেরিম কি করে?’ ,
'ভারত যদি বন্ধু হয়, ন্যায্য পানির হিস্যা দাও'সহ নানা স্লোগান দেয়।
মিছিলে ঢাবির স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, উত্তরবঙ্গের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ভারতের আগ্রাসনী মনোভাবের বলির শিকার হচ্ছে, আমরা বাংলার জনগণ আর সহ্য করবো না, ভারতকে অবশ্যই পানির ন্যায্য হিসাব আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।
এ সময় তিনি, দল মত নির্বিশেষে ক্যাম্পাসে সক্রিয় সব রাজনৈতিক সংগঠনকে তিনি একত্রে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
ঢাবির শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী মাহরিব বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার, তিস্তাসহ অন্যসব নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা বুঝিয়ে দিতে হবে।
এফএআর/এসএনআর/জেআইএম