শিক্ষার্থীদের রায়ই চূড়ান্ত: ছাত্রদলের এজিএস প্রার্থী এষা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
শিক্ষার্থীদের রায়ই চূড়ান্ত: ছাত্রদলের এজিএস প্রার্থী এষা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত এজিএস (সহ-সম্পাদক) প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘সকলের এত বেশি ভালোবাসা পেয়েছি যা অকল্পনীয়। আপনাদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। আপনাদের ভালোবাসার প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমি ছিলাম, আছি এবং থাকবো। দোয়া রাখবেন আমার জন্য! অভিনন্দন নবনির্বাচিত সকল রাকসু প্রতিনিধিদের।’

পোস্টের শুরুতে তিনি লেখেন, ‘শিক্ষার্থীদের রায়ই চূড়ান্ত!’

৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত রাকসু নির্বাচনে এষা ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল থেকে এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি ৫ হাজার ৯৫১ ভোট পেয়েছেন। এ পদে ৬ হাজার ৯৭৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে ছাত্রশিবিরের প্রার্থী এস এম সালমান সাব্বির।

আরএএস/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।