রাবির সব হল সংসদের শীর্ষ পদে ছাত্রশিবিরের জয়

রাবির সব হল সংসদের শীর্ষ পদে ছাত্রশিবিরের জয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সব হল সংসদের ভিপি, জিএস, এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্যানেল জয় লাভ করেছে। ১৭টি হলের কোনটিতে বড় শীর্ষ তিন পদের কেনোটিতে জয় পায়নি ছাত্রদল।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল অডিটোরিয়ামে ফলাফল ঘোষণা করে এসব তথ্য জানিয়েছে রাকসু নির্বাচন কমিশন।
এছাড়া কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩টি পদে ২০টি পদে জয়ী শিবির প্যানেল। ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান (জাহিদ) জয়ী হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১২ হাজার ৬৮৭টি। একই পদে নিকটতম ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন (আবীর) ভোট পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৯৭টি।
এদিকে জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের সালাউদ্দিন আম্মার বড় ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৯৭টি। তার নিকটতম শিবিরের প্যানেলের জিএস প্রার্থী ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৫ হাজার ৭২৭ ভোট। আম্মার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক। ফাহিম রেজাও সাবেক সমন্বয়ক।
