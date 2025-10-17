শিবিরের প্যানেল থেকে বিজয়ী হলেন জুলাই আন্দোলনে চোখ হারানো দ্বীপ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৩ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
শিবিরের প্যানেল থেকে বিজয়ী হলেন জুলাই আন্দোলনে চোখ হারানো দ্বীপ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দ্বীপ মাহবুব/ছবি সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ছাত্রশিবির মনোনীত প্যানেল ‌‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ থেকে বিজয়ী হয়েছেন জুলাই আন্দোলনে চোখ হারানো শিক্ষার্থী দ্বীপ মাহবুব।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম।

এ বিষয়ে দ্বীপ মাহবুব বলেন, জুলাই আন্দোলনে আমি চোখ হারিয়েছি। শিক্ষার্থীরা আমাকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি চাই যে কারণে আমি চোখ হারিয়েছি সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করে যাবো।

২০২৪ সালে জুলাই-আগস্ট আন্দোলন চলাকালে ৪ আগস্ট পাবনা শহরে শিক্ষার্থীদের মিছিলে অতর্কিত গুলি চালায় আওয়ামী লীগ নেতা আবু সাঈদ খান ও তার সহযোগীরা। এসময় দুই শিক্ষার্থী নিহত হন, আহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দ্বীপসহ আরও অনেকে।

দ্বীপ মাহবুবের চোখে গুলি লেগে তার চোখ ভেদ করে মস্তিষ্কে চলে যায়। দীর্ঘ পাঁচ মাস চিকিৎসা শেষে আবারও ক্লাস পরীক্ষায় অংশ নেন তিনি। তবে তার বাম হাত ও পা প্যারালাইজড হয়ে যায়।

মনির হোসেন মাহিন/বিএ/জেআইএম

