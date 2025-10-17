রাকসু নির্বাচন

সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনেও শিবিরের দাপট

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদের পাশাপাশি সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনেও শিবিরের জয়জয়কার।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টায় কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম।

কমিশনের তথ্যানুসারে, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ৫টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৫৭জন প্রার্থী। এতে ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট থেকে চারজন ও একজন সাবেক সমন্বয়ক সমন্বয়ক নির্বাচিত হয়েছেন। এতে রাকসুর নতুন ভিপি ছাত্রশিবিরের মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, ফাহিম রেজা, আকিল বিন তালেব, এসএম সালমান সাব্বির ও সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার নির্বাচিত হয়েছেন।

ফলাফল শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধ্যাপক ড. এফ নজরুল বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করার। শিক্ষার্থীরা আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে অনেক খুশি। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

