রাকসু ভোট: ১৬ হলের ফলাফলে এগিয়ে শিবির, তলানিতে ছাত্রদল

রাকসু ভোট: ১৬ হলের ফলাফলে এগিয়ে শিবির, তলানিতে ছাত্রদল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ১৭ হলের মধ্যে ১৬টির ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এসব হলের ঘোষিত ফলাফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভোটে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে শিবির, আর তলানিতে ছাত্রদল।
১৬ হলের সব কয়টিতেই ভিপি এবং এজিএস পদে জয় পেয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ও আধিপত্য বিরোধী ঐক্য প্যানেল। জিএস পদে দ্বিগুণ ভোটে এগিয়ে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। এসব হলের কোনোটিতে বড় তিন পদে জয় পায়নি ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেল।
সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে রাকসু নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ এসব তথ্য জানিয়েছে।
কমিশন জানিয়েছে, মেয়েদের ৬টি ও ছেলেদের ৯টি হলে রাকসুর ভিপি পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থী মুস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ১১০৫১ ভোট, অন্যদিকে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী শেখ নুর উদ্দীন আবীর পেয়েছে ৩১৯৫ ভোট।
এছাড়া জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার পেয়েছেন ১০৮৬৬ ভোট, অন্যদিকে শিবির সমর্থিত ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৫৪৭৯। এজিএস পদে শিবিরের সালমান সাব্বির পেয়েছেন ৬৫৬৯ ভোট এবং ছাত্রদল সমর্থিত জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ৫৭০২ ভোট।
