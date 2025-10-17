  2. ক্যাম্পাস

আব্দুল লতিফ হলের ভিপি নেয়ামত, সম্পাদক নুরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ১৩টি হলের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল লতিফ হলের ভিপি নির্বাচিত হয়েছে নেয়ামত উল্লাহ, ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে নুরুল ইসলাম শহিদ।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দিবাগত রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে এসব তথ্য জানিয়েছে রাকসু নির্বাচন কমিশন।

কমিশন জানিয়েছে, ভিপি পদে ৪৫১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত নেয়ামত উল্লাহ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইমরান হোসেন পেয়েছেন ১৫২ ভোট।

জিএস পদে ৪১০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মো. নুরুল ইসলাম শহিদ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মেহেদী হাছান পেয়েছেন ২৩১ ভোট।

এজিএস পদে ৪৩৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হিয়েছেন রনি হাসান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নাহিদ আলম পেয়েছেন ১৪০ ভোট।

