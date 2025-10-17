শেরে-ই বাংলা হলের ভিপি রানা, সম্পাদক তানজিল

  2. ক্যাম্পাস

প্রকাশিত: ০৩:৩৭ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ১২টি হলের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে-ই বাংলা হলে হল সংসদ নির্বাচনে ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. রানা হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক পদে তানজিল হোসাইন নির্বাচিত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দিবাগত রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে এসব তথ্য জানিয়েছে রাকসু নির্বাচন কমিশন।

কমিশন জানায়, এই হলের ভিপি পদে মো. রানা হোসাইন ৩৬০ ভোট পেয়েছেন হোসাইন। সাধারণ সম্পাদক পদে ৩৫৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী তানজিল হোসাইন, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইরাত হোসাইন টুটুল ২৪৭ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদে ২৮২ ভোট পেয়ে বিজয়ী ওমর ফারুক, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিয়াম আহমেদ পেয়েছেন ১৫৩ ভোট।

