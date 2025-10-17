  2. ক্যাম্পাস

মেয়েদের হলে ধরাশায়ী ছাত্রদল, ৬ হলে শিবিরের দাপটে জয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৫ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মেয়েদের হলগুলোতে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত পর্যন্ত প্রকাশিত ছয়টি মেয়েদের হলের ফলাফলে দেখা গেছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে শিবির-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের সালাহউদ্দিন আম্মার এগিয়ে রয়েছেন।

ঘোষিত ছয়টি মেয়েদের হলের মোট ভোট অনুযায়ী, রাকসুর ভিপি পদে ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’-এর মোস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৪ হাজার ২৫৭ ভোট, আর ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের শেখ নূর উদ্দীন আবীর পেয়েছেন ১ হাজার ২০৬ ভোট।

জিএস পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের সালাহউদ্দিন আম্মার পেয়েছেন ৩ হাজার ৬৮৬ ভোট, যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির-সমর্থিত প্রার্থী ফাহিম রেজা পেয়েছেন ২ হাজার ২৮১ ভোট।

এজিএস পদে ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’-এর এস এম সালমান সাব্বির পেয়েছেন ২ হাজার ২৯৫ ভোট, আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল-সমর্থিত জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ১ হাজার ৫৩১ ভোট।

একই দিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২টা পর্যন্ত রাকসুর মোট ৬টি হলের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এখনো বাকি রয়েছে ১১টি হলের ফলাফল।

এছাড়া সর্বশেষ ঘোষিত ‘জুলাই ৩৬ হল’-এর ফলাফলে দেখা যায়, ভিপি পদে শিবির-সমর্থিত প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৯৪৫ ভোট, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের শেখ নূর উদ্দীন আবীর পেয়েছেন ৩০০ ভোট এবং ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’-এর তাসিন খান পেয়েছেন ১৬৮ ভোট।

জিএস পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য জোট’-এর সালাহউদ্দিন আম্মার পেয়েছেন ৮৩৫ ভোট, শিবির-সমর্থিত ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৫১০ ভোট, এবং ছাত্রদলের নাফিউল জীবন পেয়েছেন ১২৯ ভোট।

এজিএস পদে ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’-এর সালমান সাব্বির পেয়েছেন ৫২৪ ভোট, ছাত্রদলের জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ৩৭৩ ভোট, এবং ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য জোট’-এর সজিবুর রহমান পেয়েছেন ২৮৩ ভোট।

