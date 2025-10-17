রাবিতে মেয়েদের পর ছেলেদের হলেও শিবিরের দাপট

রাবিতে মেয়েদের পর ছেলেদের হলেও শিবিরের দাপট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে শেরে ই বাংলা ফজলুল হক হলে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে ভিপি পদে জয় পেয়েছে শিবির। এর আগে ৬ নারী হলেও দাপুটে জয় পেয়েছেন শিবির। এই হলেও ভিপি ও এজিএস পদে শিবির জয় পেয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) গভীর রাতে রাকসু রাকসু নির্বাচন কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।
শেরে ই বাংলা ফজলুল হক হলে রাকসুর ভিপি পদে ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’-এর প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৪৮৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর পেয়েছেন ৯৭ ভোট।
জিএস পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার পেয়েছেন ৪১৯ ভোট, যেখানে শিবির-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ফাহিম রেজা পেয়েছেন ২৩৩ ভোট।
এজিএস পদে এগিয়ে আছেন ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’-এর এস এম সালমান সাব্বির। তিনি পেয়েছেন ২৮২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল-সমর্থিত প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ২১২।
