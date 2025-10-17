রাকসু নির্বাচন
৪ হলে এগিয়ে শিবির, পিছিয়ে ছাত্রদল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত ১টা পর্যন্ত ৪টি হলের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ভিপি ও এজিএস পদে ৪টি হলেই এগিয়ে রয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল। ৪টি হলের কোনটিতে বড় এই ৩ পদে জয় পায়নি ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেল।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে রাকসু নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য জানিয়েছে।
কমিশন জানিয়েছে, মুন্নুজান হল, তাপসী রাবেয়া হল, রোকেয়া হল ও খাদেলাজিয়া হলে রাকসুর ভিপি পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থী মুস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছে ২৬৮২ অন্যদিকে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী শেখ নুর উদ্দীন আবীর পেয়েছে ৭২০ ভোট।
এই চারটি হলে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার পেয়েছেন ২২৬২ ভোট, অন্যদিকে শিবির সমর্থিত ফাহিম রেজা পেয়েছে ১৪২১।
এছাড়া এজিএস পদে শিবিরের সালমান সাব্বির পেয়েছেন ১৪২২ ভোট, ছাত্রদল সমর্থিত জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ৮৬৭ ভোট।
