রাকসু নির্বাচন
খালেদা জিয়া হলে ভিপি ও এজিএস পদে শিবিরের জয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে খালেদাজিয়া হলে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে ভিপি পদে জয় পেয়েছে শিবির। এই হলেও ভিপি ও এজিএস পদে শিবির জয় পেয়েছে। এই হলেও পরাজিত ছাত্রদল।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১২টার পর রাকসু রাকসু নির্বাচন কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।
এই হলে ছাত্রশিবির সমর্থিত ভিপি পদে মুস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৪৮৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নুর উদ্দীন আবির পেয়েছেন ১৩৭ ভোট।
‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের প্রার্থী সালাহ উদ্দীন আম্মার পেয়েছেন ৩৫২ ভোট। শিবির সমর্থিত ফাহিম রেজা পেয়েছেন ২৯৫ ভোট।
এজিএস শিবির সমর্থিত সালমান সাব্বির ২৭৮ ভোট, ছাত্রদলের প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছে ১৭১ ভোট।
আরএএস/এনএইচআর