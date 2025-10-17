  2. ক্যাম্পাস

তাপসী রাবেয়া হলেও ভিপি পদে শিবিরের জয়, জিএস পদে হার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩২ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে রোকেয়া হলে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে ভিপি পদে জয় পেয়েছে শিবির। এই হলেও জিএস পদে শিবির পরাজিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাতে রাকসু রাকসু নির্বাচন কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।

এই হলে ছাত্রশিবির সমর্থিত ভিপি পদে মুস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৪৭৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নুর উদ্দীন আবির পেয়েছেন ১৩৬ ভোট।

‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার পেয়েছেন ৪০৮ ভোট। শিবির সমর্থিত ফাহিম রেজা পেয়েছেন ২৫৪ ভোট।

এজিএস শিবির সমর্থিত সালমান সাব্বির ২৪৫ ভোট, ছাত্রদলের প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছে ১৯৭ ভোট।

