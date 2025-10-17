রাকসু নির্বাচন
রোকেয়া হলে ভিপি পদে শিবিরের জয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে রোকেয়া হলে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে ভিপি পদে জয় পেয়েছে শিবির। এই হলে জিএস পদে বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে শিবির।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাতে রাকসু রাকসু নির্বাচন কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।
এই হলে ছাত্রশিবির সমর্থিত ভিপি পদে মুস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৭৫২, ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নুর উদ্দীন আবির পেয়েছেন ২১১ ভোট।
‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী সালাহউদ্দীন আম্মার পেয়েছেন ৬৬১ ভোট। শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৩৭৭ ভোট।
এজিএস শিবির সমর্থিত সালমান পেয়েছে ৩৪৬ ভোট, ছাত্রদলের প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছে ২৯৯ ভোট।
আরএএস/এনএইচআর