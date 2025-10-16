রাকসু নির্বাচন
মুন্নুজান হল সংসদে নারীদের ৩ পদে শিবিরের জয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মুন্নুজান হল সংসদের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এই হলে নারীদের ৩ পদে বিজয়ী হয়েছে ছাত্রশিবির।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে ভিপি পদে সুমাইয়া জাহান ১০৫৫ ভোট পেয়েছেন, জিএস পদে তাসমেরী জাহান তন্বি ৯১২ ভোট পেয়েছেন। এজিএস পদে সাবিনা ইয়াসমিন ইয়াসমিন ১০০৫ ভোট পেয়েছেন।
অন্যদিকে এই হলে কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপি ও এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। ভিপি পদে শিবির সমর্থিত মুস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৯৭২ ভোট, ছাত্রদল সমর্থিত আবীর পেয়েছেন ২৩৬ ভোট, এবং তাসিন খান পেয়েছেন ১৭৩ ভোট।
জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী আম্মার পেয়েছেন ৮৪১ ভোট, শিবির সমর্থিত ফাহিম পেয়েছেন ৪৯৫ ভোট, এবং জীবন পেয়েছেন ৮৯ ভোট।
এজিএস পদে শিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী সালমান সাব্বির পেয়েছেন ৫৫৩ ভোট, ছাত্রদল সমর্থিত এষা পেয়েছেন ৩৭৮ ভোট, এবং সজিবুর পেয়েছেন ২৫৮ ভোট।
নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, মুন্নুজান হলে শিবির সমর্থিত প্রার্থীরাই এগিয়ে রয়েছেন।
আরএএস/এনএইচআর