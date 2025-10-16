  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৪ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের তিনটি হলের ফলাফল গণনা শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে এই গণনা শেষ হয়।

রাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা ড. অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আমরা তিনটি হলের ব্যালট ওয়েমার মেশিনের মাধ্যমে গণনার কাজ শেষ করেছি। মূলত ব্যালট পেপারগুলো ব্যালট বক্সে ছিন্নভিন্ন আকারে পড়ে আছে। এগুলোকে সমান আকারে আনতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। এতেই সময় চলে যাচ্ছে। আমরা আশা করাছ দ্রুতই কাজ শেষ হবে। এজন্য আমরা আমাদের শিক্ষকদেরও কাজে লাগিয়েছি।

এবারের রাকসু নির্বাচনে ভোটার ২৮ হাজার ৯০১। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ৯টি একাডেমিক ভবনে স্থাপিত ১৭টি ভোটকেন্দ্রে। কেন্দ্রীয় রাকসুর ২৩টি পদে মোট ৩০৫ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সিনেটের ছাত্র প্রতিনিধির পাঁচটি পদে ৫৮ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে ১৭টি হল সংসদের ২৫৫টি পদে মোট ৫৫৫ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ভোটারের ৩৯ দশমিক ১০ শতাংশ নারী, ৬০ দশমিক ৯০ পুরুষ।

